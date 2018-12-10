Ronaldo Messi'yi İtalya'ya çağırdı

Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda yeni takımında oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

İtalya'daki 3 büyük gazetenin ortaklaşa gerçekleştirdiği röportaja katılan Portekizli yıldız, futbolseverlerin en büyük rakibi olarak gördüğü Lionel Messi ile ilgili ayrı bir parantez açarak şunları ifade etti: