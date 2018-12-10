SERİE A

Ronaldo'dan Messi'ye 'İtalya'ya gel' çağrısı

Ronaldo Messi'yi İtalya'ya çağırdı

Juventus forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, en büyük rakibi olarak görülen Lionel Messi'ye İtalya'ya transfer olması yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo Juventus formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 11 gol atarken 7 de asist yaptı.

Ronaldo Juventus formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 11 gol atarken 7 de asist yaptı.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters

Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda yeni takımında oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

İtalya'daki 3 büyük gazetenin ortaklaşa gerçekleştirdiği röportaja katılan Portekizli yıldız, futbolseverlerin en büyük rakibi olarak gördüğü Lionel Messi ile ilgili ayrı bir parantez açarak şunları ifade etti:

  • İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da ve Portekiz'de oynadım. Bana göre hayat bir meydan okumadır. Messi'nin de benim gibi bir meydan okuma yapmasını ve İtalya'ya gelmesini isterim. Ancak Barcelona'da mutlu olduğunu biliyorum ve kararına saygı duyuyorum. Ona bir oyuncu ve insan olarak saygı duyuyorum. Büyük bir futbolcu ve sempatik birisi.


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