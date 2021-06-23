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Ronaldo yine tarihe geçti: Milli Takımlarda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Fransa'ya attığı iki golün ardından milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu unvanına ortak oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo yine tarihe geçti: Milli Takımlarda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu
Cristiano Ronaldo Fransa karşısında iki gol attı.

Portekiz-Fransa maçında iki gol atan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerindeki gol sayısını 109'a çıkardı. 36 yaşındaki futbolcu böylelikle milli takımda en çok gol atan oyuncu unvanına ortak oldu.

Portekiz ile 109 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, bir gol daha atması halinde milli takım formasıyla en fazla gol atan tek oyuncu olacak.

İranlı eski futbolcu Ali Daei, 109 golle bu rekora ilk ulaşan isim olmuştu.

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