Ronaldo yine tarihe geçti: Milli Takımlarda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Fransa'ya attığı iki golün ardından milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu unvanına ortak oldu.

Haber Merkezi 23 Haziran 2021, 23:22 Son Güncelleme: 24 Haziran 2021, 00:24 Yeni Şafak