Ronaldo yine tarihe geçti: Milli Takımlarda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu

Portekiz-Fransa maçında iki gol atan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerindeki gol sayısını 109'a çıkardı. 36 yaşındaki futbolcu böylelikle milli takımda en çok gol atan oyuncu unvanına ortak oldu.
Portekiz ile 109 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, bir gol daha atması halinde milli takım formasıyla en fazla gol atan tek oyuncu olacak.
İranlı eski futbolcu Ali Daei, 109 golle bu rekora ilk ulaşan isim olmuştu.
⚽GOLL! Cristiano Ronaldo, penaltıyı gole çeviriyor ve Portekiz'i öne geçiriyor.#EURO2020 #POR #FRA pic.twitter.com/2JaGc3NEyW
⚽GOLL! Cristiano Ronaldo, penaltıyı gole çeviriyor ve Portekiz'i öne geçiriyor.#EURO2020 #POR #FRA pic.twitter.com/2JaGc3NEyW— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
⚽GOLL! Ronaldo-Benzema düellosu devam ediyor! Bu kez sahne Cristiano Ronaldo'nun! Skor şimdi 2-2.#EURO2020 #POR #FRA pic.twitter.com/ZBGIIAP4od
⚽GOLL! Ronaldo-Benzema düellosu devam ediyor! Bu kez sahne Cristiano Ronaldo'nun! Skor şimdi 2-2.#EURO2020 #POR #FRA pic.twitter.com/ZBGIIAP4od— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021