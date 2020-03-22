SERİE A

Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

İtalyan ekibi Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo'nun koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 32 maçta 25 gol attı.

Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 32 maçta 25 gol attı.

Fotoğraf: IHA

Serie A'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'dan müjdeli haber geldi. Portekiz basınından A Bola'nın aktardığı bilgiye göre yıldız futbolcu için yapılan koronavirüs testi temiz çıktı.

Juventus'ta daha önce Rugani, Matuidi ve Dybala'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

"Evinizde kalın"

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve koronavirüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de ’Evde kal’ çağrısında bulundu.


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