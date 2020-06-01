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Ronaldo'nun yakın arkadaşı Mavlyanov Türkiye'ye geliyor

Özbek dövüşçü Umidjon Mavlyanov, Türkiye’ye geliyor. UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov’la antrenmanlarını sürdüren Mavlyanov, Türkiye’de bazı görüşmelerde bulunacak.

Haber Merkezi İHA
Ronaldo ve Mavlyanov

Ronaldo ve Mavlyanov

Özbekistan’ın yetiştirdiği ünlü MMA dövüşçüsü Umidjon Mavlyanov, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek.

Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olan ve özellikle Portekizli yıldız ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak adından söz ettiren Mavlyanov, aynı zamanda Connor McGregor’u nakavt ederek tüm dünyanın gündemine oturan Khabib Nurmagomedov’la da birlikte antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmeyi planlayan 37 yaşındaki sporcu, bazı temaslarda bulunacağı bildirildi.

Üç sporcu arasında yakın arkadaşlık ilişkisi bulunuyor
Üç sporcu arasında yakın arkadaşlık ilişkisi bulunuyor

Ünlü sporcularla çalışıyor

Cristiano Ronaldo, Benzema, Djokovic gibi birçok ünlü sporcuyla yakın arkadaş olan ve bazılarıyla birlikte antrenman yapan Mavlyanov, İngiltere ve Birleşik Krallık’ta çıktığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Mavlyanov, daha önce ayakları olmayan ve futbol aşığı olan bir genci, Ronaldo ve Benzema ile bir araya getirerek adından söz ettirmişti.

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