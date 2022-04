Rossi: "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum"

Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Rossi, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu kulübe çok fazla şey vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, bu kulübün formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum." dedi.

"Kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz"

"Buraya ilk geldiğimizde bizim için her şey yeniydi. Şehre ve kulübe adapte olmamız gerekiyordu. Kulübe ve şehre alıştıktan sonra gerçekten çok keyif almaya başladık. Şehri tanıdıktan sonra çok mutlu olduk. Ailem de ben de burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyoruz. Sezonun sonu zor bir dönem olacak. Her zaman sezonların son dönemi çok belirleyici olur. Kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bunun için sürdürüyoruz."

REKLAM

"Oynayacağımız bütün maçlar çok önemli"

"Oyuncular her zaman takımına yardım etmek ister. Bu golle de olabilir, asistle de olabilir. Özellikle forvet oyuncuları gol anlamında yardımda bulunmak ister. Ben de bu şekilde gollerime devam etmek istiyorum. Benim de oyun tarzım bu. Dikine oynamayı ve her zaman kaleye yakın oynamayı seviyorum. Sezonun sonuna az bir süre kaldı. Bu süreçte oynayacağımız bütün maçlar çok önemli. Bütün maçlara bu şekilde yaklaşıyoruz. Her maçın kendi içinde ayrı anlamı oluyor. Her maç özel oluyor. Biz de bu maçların hepsinde en iyimizi verip, kazanmak istiyoruz."

"Dünya Kupası'nda yer almak isterler"

REKLAM

"Uruguay ile Dünya Kupası'na gitmek gerçekleşmiş bir rüya olur. Bütün oyuncular Dünya Kupası'nda yer almak isterler. Ben de o turnuvada yer alabilmek için en iyi şekilde hazırlanacağım. Güney Kore'yle aynı gruptayız. Kim Min-Jae ile karşılaşmak güzel olacak. Burada her günü birlikte geçiriyoruz. O maçlarda rakip olmak hiç şüphe yok ki ikimiz için de güzel olacak."