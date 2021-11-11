Rüzgar tersine dönecek

Fenerbahçe’de yönetimin tek gündemi derbi. Yönetim kurulu üyeleri Can Bartu Tesisleri’ne giderek Galatasaray derbisi öncesi teknik heyet ve futbolculara destek verecek. Yönetim derbi öncesi mental anlamda teknik heyet ve futbolculara destek verip, takımın kazanan kimliğini yeniden kazandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertli yönetim, takım kaptanları ve futbolcularla görüşmeler yapacak ve kendilerini toparlamaları konusunda uyarılarda bulunacak.

Galatasaray derbisinin kazanılması halinde rüzgarın tersine döneceğine ve takımın yeniden yükselişe geçeceğine inanan Fenerbahçe yönetimi, bundan sonraki süreçte de tesisleri daha fazla ziyaret edeceği, teknik heyet ve futbolculara destek vereceği belirtildi.

Yönetim takıma yemek verecek

Fenerbahçe yönetimi, kritik Galatasaray derbisi öncesi teknik heyet ve futbolculara bir moral yemeği verecek. Derbi öncesi takım için motivasyon klibi de hazırlanacak. Teknik direktör Vitor Pereira’nın talebi doğrultusunda tüm futbolcuların ailelerinden özel olarak görüntülü mesajlar alınacak. Bu mesajlar maç toplantısında takıma izlettirilecek. Yönetimin Galatasaray maçına futbolcuları motive etmek adına derbi için özel bir prim belirlediği ve karşılaşmadan önce takımdaki futbolculara bunu açıklayacakları gelen haberler arasında.

REKLAM

Duran top sıkıntısı

Fenerbahçe, duran top hücumlarında verimliliği en kötü takımlar arasında yer alıyor. Sarı- lacivertliler, ligde 17 gol atarken, sadece 2’si duran toptan geldi. Fenerbahçe’de duran toptan kaydedilen 2 golü Hatayspor karşısında Mert Hakan’ın kullandığı kornerde Novak ve Konyaspor maçında serbest vuruştan İrfan Can kaydetti. Sarı- lacivertliler duran top hücumlarındaki verimliliği açısından ligin en kötüleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe’nin kurduğu kadroda Sosa, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas başta olmak üzere frikikleri etkili kullanabilecek isimler bulunuyor. Ancak sarı-lacivertli takım, duran topları etkili kullanma konusunda istenilen seviyeye ulaşamadı.

SPOR Fenerbahçeli yıldız oyuncu milli takım kampında sakatlandı



