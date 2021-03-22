Spor Sadık Çiftpınardan sakat değil iddiasına yanıt
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Sadık Çiftpınar'dan 'sakat değil' iddiasına yanıt

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sakat olmadığı ve kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaya cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli oyuncu, istenilmesi durumunda MR sonuçlarını gösterebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadık Çiftpınar bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyebildi.
Sadık Çiftpınar bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyebildi.

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı bırakıldığını iddia etti. Çelikler, "Sadık sakat değil, idmanda yeleğini yere attığı için oynamıyor" dedi.

"MR sonuçlarını kendisiyle paylaşabilirim"


Son 5 maçta kadroda yer almayan Sadık Çiftpınar, hakkındaki bu iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı.

28 yaşındaki futbolcu, "Bir TV kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddialara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili MR sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim" ifadelerini kullandı.

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