Spor Saha arenaya döndü, 18 kırmızı kart çıktı
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Saha arenaya döndü, 18 kırmızı kart çıktı

Bölgesel Amatör Lig'de Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Futbolcuların tekme ve yumruklarla adeta birbirine girdiği karşılaşmada 18 kırmızı kart gösterildi.

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Haber Merkezi İHA
Saha arenaya döndü, 18 kırmızı kart çıktı
Maçın son anlarında futbolcular birbirine girdi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, sahasında Bismil 1936 Gençlik'i konuk etti.

Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan mücadele 4-1, Elazığ ekibinin üstünlüğü ile devam ederken, 88. dakikada saha içi bir anda karıştı ve futbolcular birbirine girdi. Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ekipleri futbolcuları ayırmak için yer yer biber gazı kullandı. Kavga, zorlukla kontrol altına alındı.

Toplam 18 kırmızı kartın çıktığı maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.

Öte yandan Bismil 1936 Gençlik futbolcularının olayların ardından soyunma odasını tahrip ettiği iddia edildi.

Maçtaki kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
Maçtaki kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

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