Sakarya'daki amatör maçta büyük skandal: Futbol böyle nasıl gelişsin! Sakarya'da Amatör Süper Lig B Grubu 9. hafta mücadelesi olan Güvenspor - Karaaptiler Akınspor maçı sonrasında yaşanan olaya ilişkin emniyet güçleri tarafından Güvenspor'un başkanı ve iki taraftar hakkında maç izleme mahrumiyeti cezası verildi.

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