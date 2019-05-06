UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Salah ve Firmino Barcelona maçında yok

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun Barcelona ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Salah bu sezon Liverpool formasıyla 26, Firmino ise 16 gol attı.

Salah bu sezon Liverpool formasıyla 26, Firmino ise 16 gol attı.

Klopp, ilk karşılaşmada 3-0 yenildikleri Barcelona'yı ağırlayacakları yarınki rövanş öncesi Anfield Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettikleri İngiltere Premier Lig maçında başına darbe alan Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah'ın Barcelona'ya karşı oynayamayacağını açıklayan Klopp, "Kendisini iyi hissediyor ama oynaması tıbbi açıdan uygun görülmedi" dedi.

"Dünyanın en iyi forvet oyuncularından ikisi yarın oynayamayacak"


Brezilyalı santrfor Roberto Firmino'nun da adale sakatlığı yüzünden takımı yalnız bırakacağını belirten Klopp, "Dünyanın en iyi forvet oyuncularından ikisi yarın oynayamayacak" ifadesini kullandı.

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