Salah ve Firmino Barcelona maçında yok

Klopp, ilk karşılaşmada 3-0 yenildikleri Barcelona'yı ağırlayacakları yarınki rövanş öncesi Anfield Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettikleri İngiltere Premier Lig maçında başına darbe alan Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah'ın Barcelona'ya karşı oynayamayacağını açıklayan Klopp, "Kendisini iyi hissediyor ama oynaması tıbbi açıdan uygun görülmedi" dedi.
"Dünyanın en iyi forvet oyuncularından ikisi yarın oynayamayacak"
Brezilyalı santrfor Roberto Firmino'nun da adale sakatlığı yüzünden takımı yalnız bırakacağını belirten Klopp, "Dünyanın en iyi forvet oyuncularından ikisi yarın oynayamayacak" ifadesini kullandı.
Muhammed Salah, Barcelona ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. pic.twitter.com/1OAddYMb48
Muhammed Salah, Barcelona ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. pic.twitter.com/1OAddYMb48— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Mayıs 2019
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