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Salih Uçan Alanyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, bonservisi elinde olan Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan

Salih Uçan

Fotoğraf: Esma ÇAKIR

Alanyaspor, futbolcu Empoli forma giyen 25 yaşındaki Salih Uçan’ı 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Alanyaspor, Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

  • ”Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.”

Fenerbahçe Kulübü, Miha Zajc’i transfer ederken Empoli’ye Salih Uçan’ın bonservisi ve para vermişti. 1 Temmuz 2019 itibariyle kulübüyle sözleşmesi biten Salih Uçan, bu sezon Empoli formasıyla 14 maça çıkarken 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

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