Salih Uçan transferinde son dakika: Neden açıklanmıyor? Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, Alanyaspor'da dikkat çeken bir çıkışa imza atan Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varmıştı. Uçan'ın transfer dönemi açılmasına rağmen henüz Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile henüz anlaşılamamasının 27 yaşındaki futbolcunun imzasını da etkilediği öğrenildi.

Haber Merkezi 22 Haziran 2021, 15:39 Son Güncelleme: 22 Haziran 2021, 16:16 Yeni Şafak