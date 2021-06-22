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Salih Uçan transferinde son dakika: Neden açıklanmıyor?

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, Alanyaspor'da dikkat çeken bir çıkışa imza atan Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varmıştı. Uçan'ın transfer dönemi açılmasına rağmen henüz Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile henüz anlaşılamamasının 27 yaşındaki futbolcunun imzasını da etkilediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan transferinde son dakika: Neden açıklanmıyor?
Salih Uçan, Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken oyunculardan biri olmayı başardı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında Salih Uçan transferinde de sıkıntılar yaşandığı iddia edildi.

27 yaşındaki futbolcunun Sergen Yalçın ile çalışmak istediği ve bu sebeple Beşiktaş'a transferi konusunda beklemeye devam ettiği aktarıldı. Siyah beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı oyuncunun transferinin Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceğine göre netlik kazanacağı belirtildi.

  • Salih Uçan geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 35 lig maçında 2 gol attı 6 asist yaptı.


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