Salih Uçan transferinde son dakika: Neden açıklanmıyor?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında Salih Uçan transferinde de sıkıntılar yaşandığı iddia edildi.
27 yaşındaki futbolcunun Sergen Yalçın ile çalışmak istediği ve bu sebeple Beşiktaş'a transferi konusunda beklemeye devam ettiği aktarıldı. Siyah beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı oyuncunun transferinin Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceğine göre netlik kazanacağı belirtildi.
- Salih Uçan geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 35 lig maçında 2 gol attı 6 asist yaptı.