AVRUPA LİGLERİ

'Salih Uçan'lı Sion askeri kampa girdi

Milli futbolcu Salih Uçan'ın kiralık olarak formasını giydiği İsviçre'nin Sion ekibi, ligin ilk yarısında alınan başarısız sonuçlar nedeniyle kulüp başkanı tarafından askeri kampa götürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcu Salih Uçan, kampta böyle görüntülendi.

Milli futbolcu Salih Uçan, kampta böyle görüntülendi.

İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un başkanı, takıma ilginç bir ceza verdi. Ligin ilk yarısını son sırada bitiren Salih Uçan'lı Sion, kötü sonuçlar nedeniyle başkan tarafından askeri kampla cezalandırıldı.

Bu kampta oyuncuların dayanışmasının artırılması planlanırken takım ruhunun gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Futbolcular askeri üniformaları giydiler.
Futbolcular askeri üniformaları giydiler.

Salih Uçan'ın görüntüsü dikkat çekti

  • Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak daha fazla forma şansı bulabileceği Sion'a giden Salih Uçan'ın kampta çekilen görüntüleri dikkat çekti. Kulübün askeri kampa soktuğu futbolculardan olan Salih'in odun taşıdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Salih Uçan, Sion'un tartışma çıkartan askeri kampında böyle görüntülendi.
Salih Uçan, Sion'un tartışma çıkartan askeri kampında böyle görüntülendi.

Salih Uçan'dan nefis frikik golü
Diğer

Salih Uçan'dan nefis frikik golü

İsviçre'de FC Sion formasını giyen Salih Uçan, Lugano ile FC Sion arasında oynanan maçta harika bir gole imza attı. Salih maçta bir de asist yaparken kullandığı bir serbest vuruşta direkten döndü.

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