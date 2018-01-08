'Salih Uçan'lı Sion askeri kampa girdi

İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un başkanı, takıma ilginç bir ceza verdi. Ligin ilk yarısını son sırada bitiren Salih Uçan'lı Sion, kötü sonuçlar nedeniyle başkan tarafından askeri kampla cezalandırıldı.

Bu kampta oyuncuların dayanışmasının artırılması planlanırken takım ruhunun gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Salih Uçan'ın görüntüsü dikkat çekti

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak daha fazla forma şansı bulabileceği Sion'a giden Salih Uçan'ın kampta çekilen görüntüleri dikkat çekti. Kulübün askeri kampa soktuğu futbolculardan olan Salih'in odun taşıdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.