Şampiyon belli oluyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, bugün Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor’dan naklen yayımlanacak. Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Bugün parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe taraftarı, serinin son maçında tribündeki yerlerini alamayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, serinin 5. maçında çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Fenerbahçe’ye 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması cezası vermişti.

BU SEZON 14. RANDEVU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi’nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 8, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise birer kez mücadele etti. Bu maçların 7’sini Anadolu Efes, 6’sını ise Fenerbahçe Beko kazandı. İki takım aynı zamanda bugün bu sezon 81. resmi maçlarını oynayacak. Anadolu Efes, bugün galip gelirse 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Ligde daha önce 13 kez mutlu sona ulaşan lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğunu Ergin Ataman yönetiminde 2008-09 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe Beko ise bugünkü maçı kazanması halinde ligde 4’ü üst üste olmak üzere 10. şampiyonluğuna ulaşacak.