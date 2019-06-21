TBL

Şampiyon belli oluyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu bugün belli oluyor. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko serisinde iki takımın da 3 galibiyeti bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda bugün oynanacak serinin 7. ve son maçını kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, bugün Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor’dan naklen yayımlanacak. Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Bugün parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe taraftarı, serinin son maçında tribündeki yerlerini alamayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, serinin 5. maçında çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Fenerbahçe’ye 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması cezası vermişti.

BU SEZON 14. RANDEVU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi’nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 8, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise birer kez mücadele etti. Bu maçların 7’sini Anadolu Efes, 6’sını ise Fenerbahçe Beko kazandı. İki takım aynı zamanda bugün bu sezon 81. resmi maçlarını oynayacak. Anadolu Efes, bugün galip gelirse 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Ligde daha önce 13 kez mutlu sona ulaşan lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğunu Ergin Ataman yönetiminde 2008-09 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe Beko ise bugünkü maçı kazanması halinde ligde 4’ü üst üste olmak üzere 10. şampiyonluğuna ulaşacak.

Euroleague dörtlü finalinde Türk derbisi oynanacak
Euroleague dörtlü finalinde Türk derbisi oynanacak

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı.Anadolu Efes'in Dörtlü Final'deki rakibi bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko olacak. Mücadele 17 Mayıs Cuma günü oynanacak. Just look at what it means to the @AnadoluEfesSK players!#GameON pic.twitter.com/Tk23tXFMQQ&mdash; EuroLeague (@EuroLeague) 1 Mayıs 2019 Maçtan notlar;Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Anadolu Efes; Beaubois, Larkin, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başlarken, deplasman ekibi Barcelona Lassa ise Pangos, Ribas, Claver, Singleton ve Tomic beşiyle sahaya çıktı.Karşılaşmanın ilk periyoduna Barcelona Lassa hücumda etkili bir oyunla başlarken, Anadolu Efes savunması bu periyotta İspanyol rakibini durduramadı ve periyot 28-23 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.İkinci periyotta savunma sertliğini arttıran Anadolu Efes, Micic'in etkili oyunu ve pota altındaki sert savunması ile öne geçmeyi başardı. Heurtel'in sayılarına rağmen skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan İstanbul ekibi, devreyi 47-42 önde kapattı.Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki ekip de hücumda sayı bulmakta zorlanırken, Anadolu Efes pota altında yine rakibine geçit vermedi. Periyotta ilk 5 dakikalık bölüm 49-46 Anadolu Efes üstünlüğü ile tamamlandı. Periyodun kalan bölümünde farkı 7 sayıya kadar çıkaran Efes, Barcelona'nın yakaladığı 7-1'lik seriyi Larkin'in üç sayılık basketiyle sonlandırdı ve maçın final periyoduna 4 sayı önde girdi: 61-57.Final periyoduna Anderson ve Moerman'dan gelen üçlüklerle başlayan Anadolu Efes maçın bitimine 8 dakika kala farkı 10 sayıya çıkarttı: 67-57. İki takım karşılıklı sayılar kaydetmeye devam ederken, son 5 dakikaya 70-61'lik skorla girildi. Barcelona Lassa farkı eritirken, son 1 dakikaya 75-71 Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. 30 saniye kala Moerman'ın üçlüğü ile rahatlayan Anadolu Efes, mücadeleyi 80-71'lik skorla kazandı ve Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı. Ergin Ataman 3. kez Final Four’daTHY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona’yı geçen Anadolu Efes’de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı.Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four’da 3. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan’da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı.Buradaki herkes için, ekran başındaki herkes için, tüm Türk vatandaşları için kazanmamız gerekiyordu. Barcelona'yı tebrik ederim ama burada bu atmosferde bizi yenmek çok zor..@AnadoluEfesSK head coach Ergin Ataman was sure his players could get the job done tonight, they didn&#39;t let him down 👊#GameON pic.twitter.com/lQrT7OAL7M&mdash; EuroLeague (@EuroLeague) 1 Mayıs 2019

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.