Şampiyonlar kupasını Şenel Yediyıldız'ın elinden aldı

Ordu’da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anma Wushu Kung-fu Kupası müsabakalarında sporcular kupa ve madalyalarını AK Parti Ordu Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız'ın elinden aldı.

Müsabakaya toplam 10 kulüpten 100 sporcunun katıldı. Yarışmalarda Ordu Sanda Spor Kulübü sporcuları 12 altın, 18 gümüş olmak üzere toplam 30 madalya kazandı.

Ordu Sanda Spor Kulübü müsabakalarda ikinci, Trabzon Maçka Spor Kulübü'nün üçüncü sırada sırada tamamladığı şampiyonada, sporcuların ödüllerini Ak Parti Ordu Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız ve Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan takdim etti.