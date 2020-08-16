UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Lyon 3-1 Manchester City maç özeti ve golleri

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Lyon 3-1 Manchester City maç özeti ve golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde nefes kesen maçta Manchester City'i 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale çıktı. Bayern Münih, Leipzig ve Paris Saint-Germain'den sonra yarı finale çıkan 4. takım olan Lyon'un tarihi galibiyetinde geceye Dembele damgasını vurdu. Manchester City - Lyon maçının özetini ve gollerini Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz. İşte Manchester City - Lyon maçının özeti...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lyon, Manchester City'i 3-1 mağlup etti.

Lyon, Manchester City'i 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinin son maçında ManchesterCity ile Lyon karşı karşıya geldi. Maça üstünlüğü ile başlayan Lyon, dakika 24'te Maxwell Cornet'in defansın hatasından faydalanarak attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarı Manchester City kontra ataklarla gol bulmaya çalıştı.

69. dakikada Raheem Sterling'nin asisti, Kevin de Bruyne'nin golü ile maçta eşitlik sağlandı ve skor 1-1 oldu.

DEMBELE LYON'U YARI FİNALE TAŞIDI

Maçın kaderini değiştirecek değişiklik ise 75. dakikada geldi. Memphis Depay'ın yerine oyuna giren Moussa Dembele, oyuna girdikten 4 dakika sonra ilk golünü ağlarla buluşturdu.

YARI FİNALE ÇIKAN 4. TAKIM LYON OLDU

Manchester City, bu golün ardından düzenlediği kontra ataklardaki net pozisyonlardan yararlanamadı. Raheem Sterling'in kaçırdığı goller saç baş yoldururken, Lyon'da sahneye 87. dakikada yine Moussa Dembele çıktı. Kaleciden seken topa düzgün bir vuruş yapan Dembele, attığı golle takımını yarı finale yazdırdı.

Böylece Bayern Münih, Leipzig ve Paris Saint-Germain'den sonra yarı finale çıkan 4. takım Lyon oldu.

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