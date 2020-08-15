UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Manchester City Lyon karşısında yıkıldı!

Guardiola yine 'tamam' dedi: Dembele Lyon'u yarı finale taşıdı

Lyon, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City'i 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Manchester Cıty-Lyon maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lyonlu futbolcuların gol sevinci

Lyonlu futbolcuların gol sevinci

Fotoğraf: POOL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son yarı finalist, İngiliz ekibi Manchester City ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları arasındaki maçla belli oldu.

Cornet, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin 24. dakikasında attığı golle Olympique Lyon'un soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Manchester City, geriye düştükten sonra rakip kalede kurduğu baskının karşılığını 69. dakikada aldı. Ceza sahasına koşu yapan De Bruyne, Sterling'in pasında topa bekletmeden vurdu ve skora denge getirdi.

Manchester City'nin 79. dakikada yaptığı top kaybı sonrası savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Lyonlu Dembele, karşı karşıya kaldığı kaleci Ederson'u geçerek skoru 2-1'e getirdi.

Oyuna sonradan giren Dembele, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Fransız futbolcu, Sterling'in topu boş kaleye gönderememesi sonrası ani gelişen Lyon atağında kendisinin 2'nci takımının 3. golünü attı.

  • Sahadan 3-1 galip ayrılan Olympique Lyon, yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Olympique Lyon, tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan sonra bir kez daha çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller 18-19 Ağustos tarihlerinde, final ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

MANCHESTER CITY-LYON MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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