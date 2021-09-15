Şampiyonlar Ligi maçında korku dolu anlar: Ronaldo'nun şutu bayılttı

Teknoloji

iOS 15 güncellemesinin yayınlanacağı tarih açıklandı

Apple, iPhone'lar için en yeni mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Gerek tasarım gerekse özellik kısmında bir dizi yenilikle gelen iOS 15'in çıkış tarihi 20 Eylül olarak açıklandı. Kullanıcılar saat 20:00 itibariyle mobil işletim sistemini indirebilecekler.