Spor Şampiyonlar Liginde büyük sürpriz Juventusu dağıttılar
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Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz: Juventus'u dağıttılar!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar sona erdi. İspanyol ekibi Villarreal ve İngiliz takımı Chelsea gecenin tur atlayan ekipleri oldu. Juventus ve Lille ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Liginde büyük sürpriz: Juventusu dağıttılar!
Vlahovic'in üzüntüsü.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar sona erdi.

Villarreal, 1-1 biten maçın rövanşında Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

  • İspanyol ekibinin maçtaki gollerini Gerard Moreno, Pau Torres ve Danjuma attı.

Chelsea ise 2-0 kazandığı maçın rövanşında rakibi Lille'i bu kez deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan bir başka takım oldu.

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