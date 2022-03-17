Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz: Juventus'u dağıttılar!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar sona erdi.
Villarreal, 1-1 biten maçın rövanşında Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
- İspanyol ekibinin maçtaki gollerini Gerard Moreno, Pau Torres ve Danjuma attı.
Chelsea ise 2-0 kazandığı maçın rövanşında rakibi Lille'i bu kez deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan bir başka takım oldu.
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⏰ RESULTS ⏰
Villarreal reach quarter-finals for first time since
2008/09 👏
Chelsea secure last-8 spot👏
🟡 Gerard Moreno, Pau Torres & Danjuma net as the Yellow Submarine secure famous win
🔵 Burak Yılmaz scores opener; Pulišić & Azpilicueta net for visitors#UCL
⏰ RESULTS ⏰