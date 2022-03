Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz: Juventus'u dağıttılar!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar sona erdi.

Villarreal, 1-1 biten maçın rövanşında Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İspanyol ekibinin maçtaki gollerini Gerard Moreno, Pau Torres ve Danjuma attı.

Chelsea ise 2-0 kazandığı maçın rövanşında rakibi Lille'i bu kez deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan bir başka takım oldu.

