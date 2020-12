Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz: Real Madrid'in kabusu Shaktar Donetsk

Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'i 2-0 yendi. Ukrayna temsilcisi adına kilidi açan gol Beşiktaş'ta bir dönem kiralık oynayan Dentinho'dan geldi. Brezilyalı futbolcunun attığı golün ardından Shaktar'a ikinci golü getiren isim Solomon oldu.

Real Madrid bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bırakmış oldu. Shaktar ise gruptan çıkma umutlarını devam ettirdi.

Dentinho, 2013 yılında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Brezilyalı futbolcu 2011 yılından bu yan Shaktar'ın oyuncusu durumunda.

Dentinho has now 2 #UCL Goals & both were against Real Madrid !



SHAKHATR 1-0 REAL MADRID



pic.twitter.com/V56tsH7JKD — Sports Freak (@OfficialSfreak) December 1, 2020