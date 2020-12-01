UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz: Real Madrid'in kabusu Shaktar Donetsk

Bu sezon tartışmalı bir performans sergileyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. İspanyol ekibi aldığı bu mağlubiyetle büyük bir şok yaşarken Shaktar'a oynadığı iki maçta da yenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dentinho, Real Madrid maçının yıldız isimlerinden biri oldu.

Dentinho, Real Madrid maçının yıldız isimlerinden biri oldu.

Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'i 2-0 yendi. Ukrayna temsilcisi adına kilidi açan gol Beşiktaş'ta bir dönem kiralık oynayan Dentinho'dan geldi. Brezilyalı futbolcunun attığı golün ardından Shaktar'a ikinci golü getiren isim Solomon oldu.

Real Madrid bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bırakmış oldu. Shaktar ise gruptan çıkma umutlarını devam ettirdi.

  • Dentinho, 2013 yılında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Brezilyalı futbolcu 2011 yılından bu yan Shaktar'ın oyuncusu durumunda.

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