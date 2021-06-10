Spor Samsunspor Brahim Darriyi transfer etti
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Samsunspor Brahim Darri'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir dönem adı Fenerbahçe’yle de anılan kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Haber Merkezi İHA
Samsunspor Brahim Darriyi transfer etti
Darri, Karagümrük forması giydiği dönemde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Geçen sezon gerçekleştiremediği Süper Lig hayalini bu sene başarmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlılar Hasan Kılıç, Erald Çinari ve Hüseyin Öztürk’ün ardından 4. transferini de Brahim Darri’yi renklerine katarak yaptı. Son olarak Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasını giyen Faslı Brahim Darri, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forma giyen kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı

Kariyerinde resmi olarak 186 maça çıkıp 18 gol atma başarısı gösteren Brahim Darri, Witesse forması ile başladığı profesyonel futbol kariyerine sırasıyla De Graafschap, Heracles, NEC Nijmegen, Den Bosh, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor ile devam etmişti.

Bir dönem Fenerbahçe ile adı geçen 27 yaşındaki Darri, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması ile 12 maça çıkmış ve 1 asist katkısı yapmıştı.

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