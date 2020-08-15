PTT 1.LİG

Samsunsporlu bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişme sonrasında Kocaelispor ile oynanacak olan hazırlık maçı iptal edildi.

Haber Merkezi DHA
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Yılport Samsunspor, bir futbolcusunun koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" denildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktıTrabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıBilgilendirme pic.twitter.com/0J1SANV7E3&mdash; Menemenspor (@MenemenspoResmi) August 14, 2020

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