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Samuel Eto'o'nun federasyon başkanı olarak ilk icraatı ses getirdi

Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Eto'o ülkesi Kamerun'un futbol federasyonu başkanı oldu. Efsane isim göreve başladığı ilk gün ise ses getiren bir icraata imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samuel Etoonun federasyon başkanı olarak ilk icraatı ses getirdi
Samuel Eto'o ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.

Kamerun'un yeni futbol federasyonu başkanı olan Samuel Eto'o, ilk görev gününde ses getiren bir karara imza attı.

Çalışanlar için belirlenen mesai saatleri içerisinde federasyon binasına gelen Samuel Eto'o binada çok az kişinin olduğunu görünce sinirlerine hakim olamadı.

Federasyon binası önünde beklemeye başlayan Eto'o, görevine geç gelen tüm çalışanları kovdu.

Kamerun futbolunu kalkındırmak istediklerini belirten Eto'o daha düzenli bir sistem kuracaklarını ve bu sisteme uyum sağlayacak çalışanlarla yola devam edeceklerini belirtti.

Samuel Eto'o dün Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Samuel Eto'o dün Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenmişti.
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