Samuel Eto'o'nun federasyon başkanı olarak ilk icraatı ses getirdi

Kamerun'un yeni futbol federasyonu başkanı olan Samuel Eto'o, ilk görev gününde ses getiren bir karara imza attı.
Çalışanlar için belirlenen mesai saatleri içerisinde federasyon binasına gelen Samuel Eto'o binada çok az kişinin olduğunu görünce sinirlerine hakim olamadı.
Federasyon binası önünde beklemeye başlayan Eto'o, görevine geç gelen tüm çalışanları kovdu.
Kamerun futbolunu kalkındırmak istediklerini belirten Eto'o daha düzenli bir sistem kuracaklarını ve bu sisteme uyum sağlayacak çalışanlarla yola devam edeceklerini belirtti.