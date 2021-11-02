Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a: "Süper Lig'in en iyisini neden bir hafta kapıda beklettiniz?"

"Alanya yenilgisinden sonra Ali Başkan’a, 'Bu kadronun şampiyonluk için yeterli olduğuna inanıyor musunuz?' diye sordular. Sayın Başkan, 'Evet, inanıyorum' dedi. Şaka mı yaptı, gerçekten bu kadronun yeterli olduğuna inanıyor mu? İnanıyorsa; eyvah eyvah... Bakasetas, Alanya forması giyerken de Süper Lig’in en iyi orta saha oyuncusuydu. Bir hafta Fenerbahçe’nin kapısında bekledi. Almadılar... Niye almadılar, hangi kriterleri düşünerek almadılar? Fenerbahçe’de transferi yapanların Bakasetas’ın Türkiye’nin en iyi orta saha oyuncusu olduğunu bilmeleri gerekmez mi? Buna rağmen nasıl almadılar, nasıl kaçırdılar?"

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