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Sarri üstünü çizdi: Vedat Muriqi Lazio'dan ayrılıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler gidecek oyuncular kadar takıma yeni katılacak isimlere de çevrildi. 2019/2020 sezonunda sarı-lacivertli takımın formasını giyen Vedat Muriqi, Lazio'dan ayrılıyor. Kosovalı oyuncu kiralık olarak yeniden Fenerbahçe forması giyebilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarri üstünü çizdi: Vedat Muriqi Laziodan ayrılıyor
Vedat Muriqi, Lazio'da bu sezon 9 maçta, 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin 2020 yılında yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalyan ekibinden ayrılıyor. Beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcünün, devre arasında başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'in üstünü çizdi. Aralarında Kosovalı oyuncunun da bulunduğu 6 futbolcunun, takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.

  • Fenerbahçe'ye gelebilir
  • Daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde Vedat Muriqi'in yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edilmişti. Kosovalı golcüyü bonservisiyle birlikte satmak isteyen Lazio, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de sıcak bakıyor.
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