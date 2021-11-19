Sarri üstünü çizdi: Vedat Muriqi Lazio'dan ayrılıyor Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler gidecek oyuncular kadar takıma yeni katılacak isimlere de çevrildi. 2019/2020 sezonunda sarı-lacivertli takımın formasını giyen Vedat Muriqi, Lazio'dan ayrılıyor. Kosovalı oyuncu kiralık olarak yeniden Fenerbahçe forması giyebilir.

Abone Ol