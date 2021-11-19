Sarri üstünü çizdi: Vedat Muriqi Lazio'dan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin 2020 yılında yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalyan ekibinden ayrılıyor. Beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcünün, devre arasında başka bir takıma transfer olması bekleniyor.
Corriere Dello Sport'un haberine göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'in üstünü çizdi. Aralarında Kosovalı oyuncunun da bulunduğu 6 futbolcunun, takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.
- Fenerbahçe'ye gelebilir
- Daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde Vedat Muriqi'in yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edilmişti. Kosovalı golcüyü bonservisiyle birlikte satmak isteyen Lazio, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de sıcak bakıyor.
İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi, beklentilerin altında kaldı. 27 yaşındaki santraforun devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia edildi.
İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi, beklentilerin altında kaldı. 27 yaşındaki santraforun devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia edildi.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2021