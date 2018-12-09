SÜPER LİG

Seleznyov: Galatasaray'a transferime izin vermediler

Seleznyov: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznyov yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin sezon başında kendisini Galatasaray'a göndermediğini ve bu yüzden ağladığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Seleznyov, Akhisar formasıyla Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Seleznyov, Akhisar formasıyla Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Fotoğraf: Ergin KARATAŞ

Süper Lig takımlarından Akhisarspor'da forma giyen Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, kariyeriyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Beyaz Futbol'a konuşan tecrübeli futbolcu, kulüp yönetiminin kendisini sezon başında Galatasaray'a göndermediğini ifade ederek şunları dile getirdi:

  • Sezon başında beni Galatasaray'a göndermediler. Sonra kadro dışı bıraktılar. Evet hırsımdan ağladım. Bu fırsat hayatta insana bir kez gelir. Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kim istemez ki? Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Eğer kulübün izin verirse ara transferde Galatasaray'a giderim.

Seleznyov kadro dışı bırakıldı
Seleznyov kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da antrenmanda Josue ile kavga eden golcü futbolcu Seleznyov, teknik direktör Cihat Arslan tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.Kararı Bursaspor maçı öncesi açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:Dün idmanda, başkan da oradayken yapmış olduğu bir hareket nedeniyle bize başka bir şans bırakmadı. Biz onu kadroda tutmak için çok uğraştık.33 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Akhisarspor formasıyla çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetti.Yevhen Seleznyov: Galatasaray'a imza atacaktım


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