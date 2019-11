Şenol Güneş: 2022 Dünya Kupası benim için final olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

'Gurur duyulan bir Milli Takım'

Milli davaların bizleri birleştirdiği ifaden eden Şenol Güneş, "Fransa maçı bir sonuçtur, başarı elde edilmiştir. Amaç insanların mutlu olmasına vesile olmaktır. Bizim birlikte yapacağımız çok şey var. Milli davalarımız bizi birleştiriyor. Gurur duyduğumuz bir Milli Takım istiyoruz. Yabancıya karşı değiliz ama biz de üretmeliyiz, üretmede sorunlarımız var. Futbol zor iş, zengin işi değil. Genelde ekonomik durumu iyi olmayanlardan iyi futbolcu çıkıyor. Çağıracağımız kadronun yarısı yurt dışında oynayanlar olacak. Bu güzel bir şey. Fransa'nın oyuncuları mesela hep Fransa dışında. Yeni nesil oyuncularımız kendilerini daha iyi eğitiyor ve bu işi seviyorlar." dedi.

'Biz büyük bir ülkeyiz'

Bütün takım taraftarlarının Milli Takım'da birleşmesini gerektiğini söyleyen Güneş, "Her şehrimiz, her bölgemiz çok güzel. şehir ayrımı yapmayı doğru bulmuyorum. Trabzon'da doğdum ama ülkemin her bölgesiyle, şehriyle gurur duyuyorum. Her sahaya giderim. Benim futbolcum da gidecek. Birlikte savaşacağız. Biz büyük bir ülkeyiz. İnşallah Diyarbakır'a gideceğiz, Sivas'a gideceğiz. 15 yaşına kadar şehrimden dışarı çıkamadım, şimdi şehrime gidemiyorum. Tüm takımları tutan taraftarların, piramidin tepesinde olan Milli Takım'da birleşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'2022 final olacak'

Emekli olacağı tarihi de açıklayan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Milli takım kadrosu 20.20'de belli olacak. 2020'yi çağrıştırıyor. O yüzden böyle bir sunum hazırladık. İnşallah EURO 2020'ye gideceğiz. 2022 Dünya Kupası da benim için son olacak."