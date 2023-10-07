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Spor

Şenol Güneş: "Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı camiaya veda etti. Güneş, "Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
19:44 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş Beşiktaş'a veda etti

Şenol Güneş Beşiktaş'a veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan ve 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrasında istifa eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı taraftarlara veda etti. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Güneş, "Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.


Şenol Güneş'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar,


Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm.


Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli.


Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var.


Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır.


Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş’a yarar sağlamaz.


Beşiktaş; asaletini, maharetini, cesaretini gösterecektir.


Camia bir bütün olsun, takımın etrafında birleşsin, başarı gelecektir.


Liyakatsiz ve adaletsizlerin, eşitliğe inanmayanların Beşiktaş’ta yeri yoktur.


Beşiktaş’ı iyi temsil etmek ve Beşiktaş’ın haklarını korumak gerekir.


Bütün makamlar gelip geçicidir. Görevler de gelip geçicidir.


Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur.


Kişiler de önemlidir ancak kurumlar daha önemlidir.


Başkan ve yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı.


Tüm personelimiz ve teknik heyetimiz gece gündüz çalıştılar.


Beşiktaş taraftarı her zaman her yerde koşulsuz destek verdi.


Oyuncuları sevdim ve onlara güvendim. En iyisini yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum.


Hocaların görev süresi bitinceye kadar devam etmelerini isteyen biri olarak bu ayrılık beni üzdü.


Biliyorum taraftarlarımız da üzüldü.


Beşiktaş’ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak.


Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin.


Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum.


Sağlıcakla kalın"


#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Süper Lig
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