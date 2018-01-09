Şenol Güneş en rahat çalıştığı kulübü açıkladı

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, UEFA Pro Lisans Semineri'nde Türk futboluna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de çalışan teknik direktörlere maaşlarının zamanında verilmediğini belirten Güneş, şöyle konuştu;
- "Ben Güney Kore'de her ayın 25'inde maaşımı alıyordum. Hiç 26 olmadı 24 de olmadı. Hep 25'inde aldım. Türkiye'de bir tane antrenör gösteremezsiniz ki parasını gününde alsın. Bu parayla ilgili değil, bu sözle ilgili, anlayışla ilgili. Anlaşırken para var, öderken yok. Ben bu anlamda en rahat Bursaspor'da çalıştım."
Şenol Güneş'in Türkiye'de çalıştığı kulüpler şöyle;
- Trabzonspor
- Boluspor
- İstanbulspor
- Antalyaspor
- Sakaryaspor
- Bursaspor
- Beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarının sırrını madde madde sıraladı... pic.twitter.com/Kn2bor8oev
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarının sırrını madde madde sıraladı... pic.twitter.com/Kn2bor8oev— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Ocak 2018
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