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Şenol Güneş en rahat çalıştığı kulübü açıkladı

UEFA Pro Lisans Semineri'nde konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörlere maaşlarının zamanında yatırılmamasına eleştiride bulunurken, bu anlamda Türkiye'de en rahat çalıştığı takımın Bursaspor olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş Beşiktaş'ı son iki sezonda şampiyonluğa taşıdı.

Şenol Güneş Beşiktaş'ı son iki sezonda şampiyonluğa taşıdı.

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, UEFA Pro Lisans Semineri'nde Türk futboluna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de çalışan teknik direktörlere maaşlarının zamanında verilmediğini belirten Güneş, şöyle konuştu;

  • "Ben Güney Kore'de her ayın 25'inde maaşımı alıyordum. Hiç 26 olmadı 24 de olmadı. Hep 25'inde aldım. Türkiye'de bir tane antrenör gösteremezsiniz ki parasını gününde alsın. Bu parayla ilgili değil, bu sözle ilgili, anlayışla ilgili. Anlaşırken para var, öderken yok. Ben bu anlamda en rahat Bursaspor'da çalıştım."

Şenol Güneş'in Türkiye'de çalıştığı kulüpler şöyle;

  • Trabzonspor
  • Boluspor
  • İstanbulspor
  • Antalyaspor
  • Sakaryaspor
  • Bursaspor
  • Beşiktaş

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