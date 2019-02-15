SÜPER LİG

Şenol Güneş: Milli Takımdan teklif gelirse değerlendiririm

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 galip ayrıldıkları Yeni Malatyaspor deplasmanın ardından basın toplantısında konuştu. Güneş, milli takımla ilgili soruya da cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş.

Şenol Güneş.

Fotoğraf: Volkan Kaşik

Adı bir süredir milli takım ile anılan Şenol Güneş milli takım sorularının sorulması üzerine, "Sezon sonunda oturup konuşuruz" diyerek milli görevi istediğini ifade etti. Güneş ayrıca yönetimin milli takımla görüşmek üzere kendisine izin verdiğini de dile getirdi. Ay yıldızlı ekipte teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılmıştı.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • “Milli takımla konuşulacak bir şey yok. Şu anda Beşiktaş’ın çalışanıyım ama böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Çünkü kulüp de buna izin verebildiği için zaten bir sorun gözükmüyor. Onu da konuşacağız, zannediyorum yakın zamanda federasyondan böyle resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğimiz bir durumdur. Şu anda böyle bir anlaşma yok olduğu zaman açıklarız, bu tip görüşmeler oldu olabilir, bekliyoruz”
Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın başında yer almış ve kazanılan üçüncülükte büyük pay sahibi olmuştu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.