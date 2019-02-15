Şenol Güneş: Milli Takımdan teklif gelirse değerlendiririm

Adı bir süredir milli takım ile anılan Şenol Güneş milli takım sorularının sorulması üzerine, "Sezon sonunda oturup konuşuruz" diyerek milli görevi istediğini ifade etti. Güneş ayrıca yönetimin milli takımla görüşmek üzere kendisine izin verdiğini de dile getirdi. Ay yıldızlı ekipte teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılmıştı.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

“Milli takımla konuşulacak bir şey yok. Şu anda Beşiktaş’ın çalışanıyım ama böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Çünkü kulüp de buna izin verebildiği için zaten bir sorun gözükmüyor. Onu da konuşacağız, zannediyorum yakın zamanda federasyondan böyle resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğimiz bir durumdur. Şu anda böyle bir anlaşma yok olduğu zaman açıklarız, bu tip görüşmeler oldu olabilir, bekliyoruz”

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın başında yer almış ve kazanılan üçüncülükte büyük pay sahibi olmuştu.



