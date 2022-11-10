Şenol Güneş: Trabzonspor'dan asla vazgeçmem

Dünya

Amerika’da geride kalan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin kırmızı dalga olarak tanımlanan bir oy patlaması yapabileceği değerlendiriliyordu. Bu yönde tahminlere karşın Demokrat Parti birçok noktada oylarını korumayı başardı. Ara seçim sonuçlarını 'Demokratlar için iyi bir geceydi' cümlesiyle değerlendiren 79 yaşındaki

, "Daha yeni başlıyoruz" dedi.