Şenol Güneş: Trabzonspor'dan asla vazgeçmem

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, İstanbul'da katıldığı bir söyleşide açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili taraftarların eleştirilerine cevap veren 70 yaşındaki çalıştırıcı, "Trabzonspor'dan asla vazgeçmem" diye konuştu.
Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Nereye gideyim?"
- "Dağlarda, yaylalarda kendimi dinledim. İsmimiz marka mı, bilemem. Trabzon'a gidiyorum, 'Trabzonspor için geldi' diyorlar. İstanbul'a geliyorum 'Beşiktaş için geldi' diyorlar. Nereye gideyim?"
"Stadın ismini ben koymadım"
- "Stadın ismi değişsin diyorlar. İsmi ben koymadım. Trabzonspor'dan asla vazgeçmem. Trabzonspor'dan aldığım değerleri hayata geçiren bir insanım."
- "Kadına kalkan eller kırılsın. Eşim var, iki kızım var, torunlarım var. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete uğrayanları çok iyi anlıyorum. Dayak yedim, 'Artistlik yaptı' deniyor. Yüzüme top geldi, 'Numara yaptı' deniyor. Ne numarası yaptım?"
"Beşiktaş taraftarı başarılara layık"
- "Geçmiş başarılar gurur verir ama önemli olan yeni başarılar yakalamaktır. Beşiktaş taraftarı başarılara layık. Onların, bana olan sevgisini asla unutmayacağım. Beşiktaş'a gelirken korkum vardı. Bu sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim. Kendilerine teşekkür ederim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda futbola ortak değer veren herkese bunlar yapılmalı. Aynı geminin içerisindeyiz."
Şenol Güneş, yeniden Vodafone Park'ta pic.twitter.com/DYGacgkkOu
Şenol Güneş, yeniden Vodafone Park'ta pic.twitter.com/DYGacgkkOu— SPOR (@yenisafakspor) October 30, 2022