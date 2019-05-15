Şenol Güneş'in yerine 5 aday

Başkan Fikret Orman, toplantıda yönetime yeni giren Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu'nu ayrıca tebrik ederken, bir önceki dönemden gelen yöneticilere de tekrar başarılar diledi. Orman'ın henüz görev dağılımı yapmayacağını ancak kulübün işleyişini olumsuz etkilememesi için bir önceki dönemde yürütülen görevlerin belli bir süre daha devamını istediği öğrenildi.

Son başkanlık dönemine giren Fikret Orman'ın toplantıda, "Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Artık kenetlenme ve huzursuzluk olmadan icraat yapma zamanı. Güzel bir ekip oluşturduk. Bu ekipten yanlış bir davranış ve söz çıkmayacağına eminim. Allah bizi utandırmasın'' dediği aktarıldı.

Teknik direktör 5 isimden biri olacak

Siyah-beyazlı yönetimin ilk icraatı sezon biter bitmez en geç 1 hafta içinde teknik direktörü açıklamak olacak. Görüşülmesi kesin olan isimler ise Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut.

Türkiye'deki futbol ortamını çok iyi bilmesi ve Süper Lig tecrübesinin olması Lucescu'yu avantajlı duruma getirse de, siyah-beyazlı taraftarların çok istediği Sergen Yalçın en güçlü 2. aday konumuna yükselmiş durumda. Daha önce taraftar istemediği için Burak Yılmaz'ı almayan ve 1.5 sezon sonra transfer eden Orman'ın, 'Bir daha taraftara göre hareket etmemek' düşüncesinde olması Sergen Yalçın'ın önündeki en büyük engel olarak duruyor. Ancak; Sergen Yalçın konusunda Fikret Orman'ın tüm kapıları kapatmadığı ve taraftarın ilgisinden önce de hoca adaylarında biri olduğu için görüşülecek kesin isimler arasına dahil edildiği bildirildi.

Beşiktaş yönetiminin diğer teknik direktör aday sıralaması ise Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Abdullah Avcı şeklinde. Bu arada adı sürekli gündemde tutulan yardımcı antrenör Guti'nin de teknik direktörlük için düşünülmediği gelen bilgiler arasında.

📌Beşiktaş'ın teknik direktörü 5 isimden biri olacak;



🔹Sergen Yalçın

🔹Abdullah Avcı

🔹Okan Buruk

🔹Mircea Lucescu

🔹Tayfun Korkut

(🖇DHA) pic.twitter.com/jdYxsY700u — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mayıs 2019

Transferde yeni üçlü Adalı-Güner-Mahmutyazıcıoğlu

Sezon sonu geniş kapsamlı bir transfer harekatı yapacak olan Beşiktaş'ta transfer komitesi de genişliyor. Mevcut bütçe azaltılacağı için kiralık ve bonservisi elinde olan oyuncular üzerine yoğunlaşacak olan siyah-beyazlılarda, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu devre arasından bu yana çalışmalarını sürdürüyor ve hatta bir çok futbolcu ile temasa bile geçilmiş durumda. Bu ikiliye ligin bitiminden itibaren İkinci Başkan Serdal Adalı da dahil olacak ve transfer 3 koldan yürütülecek.

Normal prosedüre göre transferlerde zaten yetkili olan Adalı, yeni dönemde Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraber transfer çalışmalarına katılacak ve Beşiktaş'ın yeni kadrosunu bu üçlü kuracak. Adalı; aynı zamanda başkan Fikret Orman'ın yapacağı teknik direktör görüşmelerinde de yer alacak.