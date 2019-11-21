Şenol Güneş'ten Kagawa itirafı: Transfer edilmesini istemedim
Rekorlar kırarak EURO 2020 biletini kapan A Milli Takımımız'da Teknik Direktör Şenol Güneş, "Milli takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık" dedi. Türk futbolunun sorunlarına da değinen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş döneminde yapılan Kagawa transferiyle ilgili dikkati çeken mesajlar verdi.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Türk futbolunun gündemine ilişkin fikirlerini dile getirdi. Güneş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
"Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum"
"Yeni bir yola gidik. Avrupa Şampiyonası'na katıldık ama işler bitmiyor. Şimdi kura çekimi, sonra şampiyona, sonra Dünya Kupası var. Beni bu göreve layık görenlere, Sayın Cumhurbaşkanına, ülkeme ve halkıma teşekkür ediyorum. Köylüye, esnafa, işçiye teşekkür ediyorum. Maçlarımızı izlerken ağlayan sanatçılarımız vardı. Ülkenin her tarafından insanımız bizler için heyecanlanıyor. Yorgunluğum hiç aklıma bile gelmiyor. Bazen otururken uyukluyorum o zaman farkına varıyorum. Aslında bizde bir gönül sevdası var. Saygı, iyi niyet var."
"Alacağım varsa helal ediyorum"
"52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana 'paracı' diyenler vardı. Herkese diyorum, borcum varsa ödeyeyim. Benim alacağım varsa da herkese helal ediyorum."
"Biz varız, hep birlikteyiz"
"Futbol hayatımın en güzel yıllarında öğretmenlik yaptım. Futbolcu olarak hayatımın en iyi döneminde de yoğun bir tempoda çalıştım. Futbolculuk, istenmeyen, değer verilmeyen ve hatta kız verilmeyen bir meslekti. Şimdi daha fazla değer veriliyor, hatta abartıyoruz. Başarıyı kim yaptı diye adam arıyoruz. Şenol yaptı, Fatih yaptı, Lucescu yaptı diyoruz. Yahu biz yaptık, hepimiz yaptık. Ülken yoksa, sen yoksun. Ailen yoksa, yoksun. Futbolda bırakalım bu ben ben ben diye konuşmayı. Biz varız, hep birlikteyiz."
"Kulüplere iyi paralar geliyor ama iyi yönetilmiyor"
"İnsan bulunduğu yerde mutluysa, orada başarı olur. Ben şu anda mutlu olduğum yerdeyim. Kulüplerde sorun, güven sarsılması. Parayla başlayan güvensizlik çok önemli. Bunu yöneticilere çok söyledim ama anlamadılar. Bir yerde güven sarsılırsa her şey bozulur. Kulüplere iyi paralar geliyor ama iyi yönetilmiyor."
"Kagawa'nın alınmasını istemedim"
"Kadrodaki oyuncularınıza ödeme yapmadan transfer yapan kulüpler batmış demektir. Günü kurtarmak için yapılan işler bunlar. Ben kendim bunu engellemeye çalıştım. Kagawa'yı bana sorduklarında, 'Hiç transfer yapmamak daha iyi' dedim. Çünkü ödeme yapamıyorduk. Kagawa da ucuzdu. Yönetim çok istedi, sonra alındı. Geldi ve 2 gol attı hemen. Elimizde o bölgede 4 oyuncumuz vardı ama 1 tanesi oynayacaktı. Şimdi siz ne kadar zenginsiniz ki birden fazla pantolonunuz var? Ama yönetim de haklıydı. Ucuzdu ve kamuoyunda transfer beklentisi vardı. Kendilerine göre haklılardı. Ama bunu yapınca da diğer oyuncular kopuyor. Mesela Adriano koptu. Oyuncunun ödemesini anında yapmanız gerekiyor. Aksadığı zaman takımın dengesi de bozuluyor. Mutsuz olan insanın olduğu yerde başarı olmaz. Fikret Orman örnek bir başkandı ama son dönemde büyük hatalar yaptık. Kim yaptı, onu kendisine söylerim."
Şenol Güneş: "Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz." pic.twitter.com/2hhtsbkIdU
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