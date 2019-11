Şenol Güneş'ten Kagawa itirafı: Transfer edilmesini istemedim

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Türk futbolunun gündemine ilişkin fikirlerini dile getirdi. Güneş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum"

"Yeni bir yola gidik. Avrupa Şampiyonası'na katıldık ama işler bitmiyor. Şimdi kura çekimi, sonra şampiyona, sonra Dünya Kupası var. Beni bu göreve layık görenlere, Sayın Cumhurbaşkanına, ülkeme ve halkıma teşekkür ediyorum. Köylüye, esnafa, işçiye teşekkür ediyorum. Maçlarımızı izlerken ağlayan sanatçılarımız vardı. Ülkenin her tarafından insanımız bizler için heyecanlanıyor. Yorgunluğum hiç aklıma bile gelmiyor. Bazen otururken uyukluyorum o zaman farkına varıyorum. Aslında bizde bir gönül sevdası var. Saygı, iyi niyet var."

"Alacağım varsa helal ediyorum"

"52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana 'paracı' diyenler vardı. Herkese diyorum, borcum varsa ödeyeyim. Benim alacağım varsa da herkese helal ediyorum."

"Biz varız, hep birlikteyiz"

"Futbol hayatımın en güzel yıllarında öğretmenlik yaptım. Futbolcu olarak hayatımın en iyi döneminde de yoğun bir tempoda çalıştım. Futbolculuk, istenmeyen, değer verilmeyen ve hatta kız verilmeyen bir meslekti. Şimdi daha fazla değer veriliyor, hatta abartıyoruz. Başarıyı kim yaptı diye adam arıyoruz. Şenol yaptı, Fatih yaptı, Lucescu yaptı diyoruz. Yahu biz yaptık, hepimiz yaptık. Ülken yoksa, sen yoksun. Ailen yoksa, yoksun. Futbolda bırakalım bu ben ben ben diye konuşmayı. Biz varız, hep birlikteyiz."

"İnsan bulunduğu yerde mutluysa, orada başarı olur. Ben şu anda mutlu olduğum yerdeyim. Kulüplerde sorun, güven sarsılması. Parayla başlayan güvensizlik çok önemli. Bunu yöneticilere çok söyledim ama anlamadılar. Bir yerde güven sarsılırsa her şey bozulur. Kulüplere iyi paralar geliyor ama iyi yönetilmiyor."

"Kagawa'nın alınmasını istemedim"

"Kadrodaki oyuncularınıza ödeme yapmadan transfer yapan kulüpler batmış demektir. Günü kurtarmak için yapılan işler bunlar. Ben kendim bunu engellemeye çalıştım. Kagawa'yı bana sorduklarında, 'Hiç transfer yapmamak daha iyi' dedim. Çünkü ödeme yapamıyorduk. Kagawa da ucuzdu. Yönetim çok istedi, sonra alındı. Geldi ve 2 gol attı hemen. Elimizde o bölgede 4 oyuncumuz vardı ama 1 tanesi oynayacaktı. Şimdi siz ne kadar zenginsiniz ki birden fazla pantolonunuz var? Ama yönetim de haklıydı. Ucuzdu ve kamuoyunda transfer beklentisi vardı. Kendilerine göre haklılardı. Ama bunu yapınca da diğer oyuncular kopuyor. Mesela Adriano koptu. Oyuncunun ödemesini anında yapmanız gerekiyor. Aksadığı zaman takımın dengesi de bozuluyor. Mutsuz olan insanın olduğu yerde başarı olmaz. Fikret Orman örnek bir başkandı ama son dönemde büyük hatalar yaptık. Kim yaptı, onu kendisine söylerim."

Şenol Güneş: "Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz." pic.twitter.com/2hhtsbkIdU — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Kasım 2019





Nihat Özdemir: Süper Kupa'yı 4 takımla yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "364 gün dost, 1 gün rakip olmalıyız""TFF olarak marka değerini artırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Mehmet Sepil başkanlığında oluşan yeni Kulüpler Birliği ile sık sık bir araya geleceğiz. Geçen hafta ilk toplantımızı yaptık. Planlarımızı kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Ortak hayallerimiz için omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bunun yolu da dostça rekabetten geçmektedir. Premier Lig, dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Bu güce nasıl ulaştıklarını anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Chelsea ile Liverpool arasındaki UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptık. Gala gecesinde her iki kulübün yöneticileri, 'Biz her gün dostuz, ancak 1 gün rakibiz' dediler. Bizim de 364 gün dost, 1 gün rakip olmamız gerekiyor. Futbol pastasını daha da büyütmemiz gerekiyor. Süper Lig'in izlenme oranını artırmamız gerekiyor. Yayıncı kuruluşun bu konudaki destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.""Süper Kupa'yı yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz""Uzak Doğu pazarı da önemli hedeflerimizden biri. Güçlü futbol ekonomisi için gençlere mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor. Gençleri yetiştirmek ve onları Avrupa'ya ihraç etmek kulüplerimiz için önemli bir gelir kapısı olacaktır. Süper Kupa'yı 4 takıma çıkararak yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz. Yeni pazarlar bulmayı ve Süper Lig'in izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz.""Can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız""Türk futbolunun gelirleri her geçen gün artıyor ama asıl sorun kontrolsüz harcamalardır. Gelirimizin 3-4 katını harcama lüksümüz artık yoktur. TFF olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Bunun için Kulüp Lisans Talimatını yeniledik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme veya küme düşürme cezalarını uygulayacağız."