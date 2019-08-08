Şenol Tosun: Cenk Everton'da kalacak
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Şenol Tosun: Cenk Everton'da kalacak

Everton'da 'yedek oyuncu' konumuna düşen ve Türkiye'ye döneceği iddia edilen Cenk Tosun'la ilgili transfer söylentilerine, milli futbolcunun babası Şenol Tosun son noktayı koydu.

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Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

Başta Beşiktaş olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan transfer açıklaması geldi. Baba Tosun, golcü oyuncunun kariyerine Everton'da devam edeceğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Şenol Tosun’un açıklamaları şu şekilde:


  • "Cenk Everton'dan ayrılmayacak. Kesin olarak Everton'da kalacak. Cumartesi günü Crystal Palace karşı maçı var zaten. Türkiye'ye dönmek istemiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe... Hepsi istiyor ama Cenk, Avrupa'da devam etmek istiyor."

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