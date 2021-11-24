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Sergen Yalçın Ajax maçı öncesi konuştu: Ayağa kalkarız

Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, “100 yıllık bir camiayız. Tekrar ayağa kalkmak elimizde. Bunu yapabiliriz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın Ajax maçı öncesi konuştu: ​Ayağa kalkarız
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax mücadelesi öncesi basın toplantısında konuştu.

Hedefsiz duruma düştüklerini dile getiren Sergen Yalçın, “Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, “acaba” dediğimiz bir gruptu. Ancak oynanan dört maç sonunda istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Kolay değil. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız hayal kırıklığı da o kadar büyük olur. Özellikle oyuncu sakatlıkları bizi grup maçlarında büyük sıkıntıya soktu. Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik” dedi.

Oyuncularla sürekli konuştuğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Sadece Alanyaspor maçından sonra oyuncularla bu konuşmayı yapmadık. Biz 1, 1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Bu kötü görüntünün bu kadar uzun olması doğal olarak oyuncularımızın motivasyonunu düşürüyor ve her geçen gün bizi daha aşağıya indiriyor. Beşiktaş, düştüğü yerden ayağa kalkmasını bilir. Her zaman ayağa kalkmıştır. Bunu yapacak her şeye sahibiz. Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

Kartal siftah peşinde

  • Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde bugün Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu’nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund’a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon’a ise 4-1 ve 4-0 yenildi. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. C Grubu’ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon’a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ajax’ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi.
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