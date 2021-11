Sergen Yalçın Ajax maçı öncesi konuştu: ​Ayağa kalkarız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax mücadelesi öncesi basın toplantısında konuştu.

Hedefsiz duruma düştüklerini dile getiren Sergen Yalçın, “Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, “acaba” dediğimiz bir gruptu. Ancak oynanan dört maç sonunda istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Kolay değil. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız hayal kırıklığı da o kadar büyük olur. Özellikle oyuncu sakatlıkları bizi grup maçlarında büyük sıkıntıya soktu. Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik” dedi.

REKLAM

Oyuncularla sürekli konuştuğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Sadece Alanyaspor maçından sonra oyuncularla bu konuşmayı yapmadık. Biz 1, 1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Bu kötü görüntünün bu kadar uzun olması doğal olarak oyuncularımızın motivasyonunu düşürüyor ve her geçen gün bizi daha aşağıya indiriyor. Beşiktaş, düştüğü yerden ayağa kalkmasını bilir. Her zaman ayağa kalkmıştır. Bunu yapacak her şeye sahibiz. Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

Kartal siftah peşinde