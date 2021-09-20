Spor Sergen Yalçına "Fenerbahçe neden Batshuayiyi almadı?" sorusu
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Sergen Yalçın'a "Fenerbahçe neden Batshuayi'yi almadı?" sorusu

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Metin, başarılı çalıştırıcıya "Forvet arayan Fenerbahçe niye Batshuayi'yi almadı?' diye sorduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçına Fenerbahçe neden Batshuayiyi almadı? sorusu
Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertliler hakkında Sergen Yalçın'la yaptığı diyaloğu aktardı.

Sergen Yalçın'a, "Fenerbahçe Batshuayi'yi niye almadı?" diye sorduğunu belirten Metin, şöyle konuştu;

  • "Geçen hafta içi Sergen Hoca ile bir yemek yedik, sohbet etme imkanımız da oldu. 'Ne oynadı Batshuayi, çok hazır gelmiş, ligimize de çok uygun' dedim ve hatta 'Neden bu kadar santrfor arıyorken, Fenerbahçe Batshuayi'yi almadı' diye sordum, 'Orada da biz devreye girdik' diye kendi üslubuyla cevap verdi, 'Bizim de ikna edecek metotlarımız var' dedi. Oyuncular da devreye girdi."

Sergen Yalçın ve Tümer Metin futbolculukları döneminde Beşiktaş'ta birlikte forma giymişlerdi.
Sergen Yalçın ve Tümer Metin futbolculukları döneminde Beşiktaş'ta birlikte forma giymişlerdi.

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