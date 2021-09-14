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Sergen Yalçın'dan basın toplantısında dev çağrı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı maçın yayınlanacağı kanalla ilgili de dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Sergen Yalçından basın toplantısında dev çağrı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Josef de Souza düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Futbolun en üst seviyesinde oynayacaklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Beşiktaş olarak bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Camia olarak bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir arenada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. İşimiz kolay olmayacak" dedi.

Sakat isimlerin son durumu

Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş dışında eksik olmadığını dile getiren Yalçın, "Vida ile Alex’in sakatlıkları var. Vida’nın sakatlığı uzun sürebilir ama Alex’in sakatlığı uzun sürmez. Umut da bir haftaya kadar takıma dönecek. Onların dışında herhangi bir sakatımız yok. Nsakala iyi durumda. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Bütün maçları aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek durumundayız" diye konuştu.

Basın toplantısından çağrı yaptı

  • "Beşiktaş olarak ülkemizi temsil edeceğiz" diyen Yalçın, "Tüm Türkiye’nin maçı izlemesini isterim. Maçın açık kanaldan yayınlanması iyi olur. Alacağımız ülke puanları gelecek adına çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanlar da çok önemli. Onlara da başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Yarınki maçta 115km üzerinde koşmalıyız"

"Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçındaki koşu mesafemiz lig için tatmin edici" açıklamasını yapan Yalçın, şunları söyledi: "Yarınki maçta o koşu mesafesi yeterli olmayacak. En az 115 km ve üstünü zorlamak zorundayız. Bu kulvarda başarılı olmamız için ligdeki performansımızın çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımız bu durumun farkında."

AA
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