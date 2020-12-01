SÜPER LİG

Sergen Yalçın'dan Süper Lig'e liderlik pençesi: Topladığı puanlarla herkesi geride bıraktı

Milli ara sonrasında takımdaki eksiklere rağmen Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın futbolseverlerin takdirini kazandı. Yalçın son haftalarda aldığı galibiyetlerin yanı sıra siyah beyazlıların teknik direktörü olduğu günden bu yana elde ettiği puanlarla da Süper Lig'de lider durumda yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlıların başına geçtikten sonra kazandığı puanlarla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında görevine başlayan Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonunu 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile tamamlamıştı. Yalçın, 10 haftası geride kalan 2020-2021 sezonunda ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 16 puanla ligin dördüncü sırasında bulunuyor. Yalçın, bu sezon 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Tecrübeli teknik adam, Abdullah Avcı sonrasında Beşiktaş'ın başında toplam 48 puan topladı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana topladığı puanlarla şu anda ligde lider durumda bulunuyor. Yalçın'ı 47 puanla Başakşehir ve 43 puanla Galatasaray izliyor.

  • Sergen Yalçın, Abdullah Avcı sonrasında geçtiği takımının başında geçtiğimiz sezonu 62 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Siyah beyazlılar Trabzonspor'un UEFA'dan men cezası alması sebebiyle Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı elde etmişti.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından takımların topladığı puanlara göre zirve sıralaması şöyle oluştu;

Sergen Yalçın geçtiğimiz sezonun 20. haftasında Beşiktaş'ın başına getirilmişti. Yalçın o günden bu yana topladığı puanlarla rakiplerinin önünde yer alıyor.
Sergen Yalçın geçtiğimiz sezonun 20. haftasında Beşiktaş'ın başına getirilmişti. Yalçın o günden bu yana topladığı puanlarla rakiplerinin önünde yer alıyor.

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