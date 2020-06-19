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Sergiy Rebrov’un menajerinden Fenerbahçe iddialarına yanıt

Ferencvaros’ta teknik direktör olarak görev yapan Sergiy Rebrov’un Fenerbahçe Spor Kulübü’ne teknik direktör olacağına ilişkin çıkan haberlere yönelik avukatı basın açıklaması yaptı. Avukat Emin Özkurt, “Türk basınına yansıyan haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Rebrov'un menajeri daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etmişti.

Rebrov'un menajeri daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne teknik direktör olacağına ilişkin hakkında haberler çıkan Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov ve teknik direktör olarak görev yaptığı Ferencvaros Kulübü’nün avukatı Emin Özkurt, haberlere ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

“Haberlere ilişkin tekzip talebimizi ilettik”

Ferencvaros Kulübü’nün Macaristan’ın köklü kulüplerinden biri olduğunu belirten avukat Emin Özkurt, “Aynı zamanda son iki yılın şampiyonu. Sergiy Rebrov yönetiminde, sözleşmeli olduğu süre boyunca, geldiği andan itibaren iki şampiyonluğu elde etti Ferencvaros Macar liginde. Müvekkilim ile alakalı özellikle teknik direktörü Sergiy Rebrov ile ilgili basında çıkan birtakım haberler gerçeği yansıtmadığı için genel yetkilendirme üzerine harekete geçme lüzumu hissetti ve bunun üzerine bize başvurdu. Biz de Sergiy Rebrov’un transferiyle, olası Türkiye’ye gelme haberleri için önce bir tekzip talebinde bulunduk fakat ardından bunun yayınlanmaması üzerine de bugün itibariyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne gerçekleştirdiğimiz başvuru ile bir tekzip talebimizi ilettik” ifadelerini kullandı.

  • “Ferencvaros adına Türkiye’de takipçisi olmaya çalışacağız”
  • Ferencvaros Kulübü ile teknik direktörü Sergiy Rebrov’un 2023 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesinin olduğunu belirten avukat Özkurt, “Bu sözleşmesel ilişki devam ederken, müvekkilin gerek motivasyonunu, gerek ise itibarını zedelediği için başvurularda bulunduk ve bununla alakalı yasal süreci başlattık. Konunun Ferencvaros adına Türkiye’de takipçisi olmaya çalışacağız. Bu konuda da gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, müvekkilimiz Ferencvaros Kulübünün bize verdiği bilgiye göre Sergiy Rebrov ile 30 Haziran 2023’e kadar sürecek olan sözleşmeleri devam ediyor. Bu konuda taraflar arasında herhangi bir sıkıntı yok ve Türk basınına yansıyan haberler gerçeği yansıtmıyor” şeklinde konuştu.

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