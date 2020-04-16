LA LİGA

Setien'in ilginç hayali: Şampiyonlar Ligi Kupası'nı ineklere göstereceğim

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Quique Setien, koronavirüs nedeniyle ertelenen maçlara devam ederek sahada şampiyon olmak istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi Kupası'yla ilgili ilginç hayalini de açıkladı.

Haber Merkezi AA
Quique Setien, 13 Ocak 2020'de Barcelona'da göreve başladı.

Quique Setien, 13 Ocak 2020'de Barcelona'da göreve başladı.

Fotoğraf: CIRO DE LUCA / Reuters

Barcelona Teknik Direktörü Setien, İspanyol TV3 kanalına yaptığı açıklamada, Real Madrid'in iki puan önünde lider olduklarını hatırlatarak, "Gerçek şu ki, ligi şimdiki haliyle bitirirsek şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Benim isteğim sahada oynayarak şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

61 yaşındaki teknik adam, futbolculara kaybedecek zamanı olmadığını söylediğini ve hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupa hedeflediğini dile getirdi.

Setien, "Şampiyonlar Ligi kupasıyla doğduğum kasaba Liencres'in etrafında yürümeyi ve kupayı ineklere göstermeyi hayal ediyorum" yorumunu yaptı.

Barcelona ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2022'ye kadar sözleşmesi olduğunu anımsatan İspanyol teknik adam, başarılı olarak kontratını uzatmak istediğini de sözlerine ekledi.


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