UEFA AVRUPA LİGİ

Sevilla-Roma maçına koronavirüs engeli

Roma Kulübü, İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermemesi nedeniyle Sevilla ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı için ülkeye gidemediklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA, maçın seyircisiz oynanacağını açıklamıştı.

UEFA, maçın seyircisiz oynanacağını açıklamıştı.

İtalyan ekibi Roma, yarın Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için İspanya'ya gidemeyeceğini duyurdu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı.

  • Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.

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