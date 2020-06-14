LA LİGA

Seyircisiz oynanan Barcelona maçında sahaya taraftar girdi

Barcelona'nın deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yendiği maçın 54. dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı.

Haber Merkezi AA
Sahaya giren taraftar, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Sahaya giren taraftar, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aylık aradan sonra başlayan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, ligin alt sıralarındaki Mallorca ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Barcelona, 2. dakikada Arturo Vidal ve 37. dakikada Martin Braitwaite'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının 79. dakikasında Jordi Alba, uzatmaların oynandığı 93. dakikada da Lionel Messi ile farkı artıran Katalan ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Liderliğini koruyan Barcelona puanını 61'e çıkardı.

Mallorca ise 25 puanla 18. sırada kaldı.

Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (56), bu akşam sahasında Eibar'a karşı oynayacak.

Messi'nin gol sevinci
Messi'nin gol sevinci
Reuters

Tribündeki bir taraftar sahaya girdi

Diğer yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında La Liga'da maçlar seyircisiz oynanırken, yedek futbolcular eldiven takarak ve maske kullanarak tribünde oturdu.

Ancak salgınla ilgili alınan tüm önlemlere rağmen karşılaşmanın 54. dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı.

Kısa bir süre duran maç, sahaya giren kişinin güvenlik görevlileri tarafından çıkartılmasıyla yeniden başladı.

Üzerinde Messi'nin Arjantin formasını giyen taraftar sahaya daldı.
Üzerinde Messi'nin Arjantin formasını giyen taraftar sahaya daldı.
Reuters

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