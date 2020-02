Shane Larkin A Milli Takımımızı seçti

Anadolu Efes'in 27 yaşındaki yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."