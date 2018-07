Sigorta Karaman

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da yoğun bir tempoda sürdüren Trabzonspor, şimdiye kadar 2 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Slovenya ekibi Triglav’ı 2-0 yenen bordo-mavililer, ikinci hazırlık maçında ise Hirvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımını 1-0 mağlup ederek kalesini gole kapattı. Teknik direktör Ünal Karaman, yaşadığı kadro sıkıntısına rağmen, kafasında oluşturmak istediği Trabzonspor’un şifrelerini oyuncularına yüklüyor. Özellikle, stoper bölgesinde Mustafa Akbaş ve genç oyuncu Hüseyin Türkmen’i bulunduran bordo-mavililer, bu bölgeye en az 2-3 takviye yapmayı planlıyor. Karaman, antrenmanlarda oyuncularından sahada sürekli hareketli olmalarını isterken, hücumu ve savunmayı birlikte yapabilen bir takım olgusu aşılamaya çalışıyor. Karaman, “Sahada bir arkadaşınız hata yapmışsa mutlaka onun hatasını kapatıyoruz. Bir birimize yardımcı olacağız. Bizim işimiz sahada tamir yapmak olmalı” diyerek oyuncularının sahada bir birlerine destek olmalarını istedi

BİRLİKTE SAVUNMA BİRLİKTE HÜCUM

Ünal Karaman, üzerinde durduğu taktik versiyonların başında ise oyuncularının savunma ve hücum mesajını iyi okumaları yer alıyor. Öndeki oyuncuların takımına hücum mesajı verdiği andan itibaren bütün takımın buna uymasını isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü, hücum bittiğinde ise hemen savunma görevinin başladığını vurguluyor. Rakibe boş alan bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Karaman, alanı mutlaka korumaları gerektiğini anlatıyor. Kenarlara indiklerinde mutlaka görerek pas vermelerini oyuncularına aktaran genç çalıştırıcı topun kendilerinde kalmasının önemli olduğunu belirtiliyor. Topun her dönüşü yeni hareket ile pozisyon almaları gerektiğini anlatan Karaman, top kaybı istemeyerek, her zaman mükemmeli aramamaları gerektiğini ifade ediyor.

HER FUTBOLCUNUN OYNAMA ŞANSI VAR

Takımda “oynayan veya oynamayan” diye bir ayrımın içinde olmadıklarını herkese oynama adına şans verdiklerini belirten Karaman, “Kadromuzda yer alan tüm oyuncular bizim için değerli. Formayı hak eden, bu takım için her şeyini ortaya koyan her futbolcunun oynama şansı var ve ben onların oynama sigortasıyım. Kampta geride kalan sürede ahenkli bir ortam yakaladık. Zaman zaman sakatlıklar yaşasak ta bunlar mazeretimiz olamaz. Savunma anlayışımızla hücum anlayışımız aynı. Sahanın oynamaya izin verilen çizgileri içinde yer alan her bölüm bizim mücadele alanımız olmalı” diye konuştu.

GENÇLER UMUT VERİYOR

Yeniden yapılanma ve kendi öz kaynaklarından istifade etme adına bu sezon altyapıdan kadroya dahil edilen oyuncularla yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerin genç oyuncuları umut veriyor. Bordo-mavililerde özellikle Murat Cem Akpınar, Cafer Tosun’un yanı sıra savunma hattında Mustafa’nın ardından alternatifsiz isim olan Hüseyin Türkmen’in performansı da teknik heyeti sevindiriyor. Abdulkadir Parmak ve Alihan Tuncer de teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne giren diğer isimler arsında bulunuyor.

Altyapıya güvenilmeli

Trabzonspor’un Slovenya kampının ikinci bölümünde yer alan yönetim kurulu üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, takımın genel durumunun çok iyi olduğunu belirterek özellikle genç futbolcuların ilerisi için ümit verdiğini söyledi. Şahin, “Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür, gençlerin önünde olumlu iki örnek. Genç arkadaşlarımız onların açtğı yolda başarılı bir şekilde geliyorlar” dedi.