Sinan Gümüş Antalyaspor'la sözleşme imzaladı

Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen törende 26 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 6 aylık sözleşmeyi imzaladı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sinan Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Antalyaspor'a transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Antalyaspor'a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Sinan Gümüş, "Son 6 aya bakılırsa fazla forma şansı bulamadım. Görüşmelerde de başkana ve hocama ilettim. Onlar bana 'Burası güzel, bize yardım et, Antalyaspor da çıkış yapsın sen de çıkış yap' dedi. Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim" diye konuştu.

Fiziksel olarak oynamaya hazır olduğunu kaydeden Sinan Gümüş, İtalya'da ve devre arasında sürekli çalıştığını vurguladı.

Sinan Gümüş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Çarşamba günü Göztepe ile oynanacak maçta takımla sahaya çıkmak istediğini ifade etti.