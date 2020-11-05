Sivasspor Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ’ı ağırlıyor. Müsabaka Sivasspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmadan dakikalar;

3. dakikada Casimir’in ortasında topla buluşan Erdoğan’ın uzaktan şutunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisinin önünde bulunan Caner’in şutunda seken top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Matic sol kanattan ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde kaleci Samassa topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Ozobic’in pasında Owusu geri pasla topu Guerrier’in önüne attı. Guerrier’in şutunda top auta çıktı.

35. dakikada Fajr’ın ortasına ceza sahası içerisindeki Casimir topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.

37. dakikada Yatabare’den pasında topla buluşan Casimiri rakibini geçip topu kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada Huseynov’un geri pasında Erdoğan arka direkte topu kafası ile ağlara göndermek istedi. Karabağ defansı topu çizgi üzerinde çıkartmayı başardı.

50. dakikada Qarayev’in uzun pasıyla sağ kanattan topla buluşan Medvedev kaleye doğru koşsa da yetişemediği top auta çıktı.

65. dakikada Karabağ’da Matic’in ortaladığı topu takım arkadaşları değerlendiremedi. Samassa yumruklayarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Owusu’nun pasında Emreli ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Samassa topu kornere çıkardı.

70. dakikada Yasin’in ortasında Kayode savunmadan dönen topu güzel bir vuruşla kaleye göndermek istedi. Kaleci Magomedaliyev güzel bir kurtarışla topu kornere yolladı.

86. dakikada Yasin’in ceza sahası içerine gönderdiği pasta Kayode topa dokundu. Top direkten döndü.

88. dakikada Hakan rakipten aldığı topu ceza sahası içerisine gönderdi. Kayode aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Karabağ yöneticileri, Ayhan'a forma hediye etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, sahasında kardeş ülke Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. pic.twitter.com/5XeRqlrVGm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 5, 2020

Sivasspor'un 'Avrupa' karnesi

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.