Sivasspor-Beşiktaş maçında olay çıkartan pozisyon: VAR'dan uyarı gelmedi Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan bir pozisyon tartışma çıkardı. Ev sahibi ekibin oyuncuları ilk yarıda gerçekleşen pozisyonda Vida'nın ceza sahası içerisinde elle oynadığını iddia ederken VAR'dan bu pozisyon için uyarı gelmedi.

Haber Merkezi 20 Nisan 2021, 19:25 Son Güncelleme: 20 Nisan 2021, 19:55 Yeni Şafak