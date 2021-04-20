Sivasspor-Beşiktaş maçında olay çıkartan pozisyon: VAR'dan uyarı gelmedi

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Vida'nın ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiği pozisyonda büyük tartışma yaşandı.
Hakem Fırat Aydınus'un devam ettirdiği pozisyonda VAR'daki Ali Şansalan herhangi bir uyarıda bulunmadı ve oyun devam etti.
Sivassporlu futbolcular bu pozisyonun incelenmemesi sebebiyle hakem Fırat Aydınus'a itirazlarda bulundu.
IFAB'ın el kuralında ne yazıyor?
- “Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder.”