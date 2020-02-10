SÜPER LİG

​SİVASSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Sivasspor zirveyi bırakmadı

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, evinde Başakşehir’i konuk eden Sivasspor, maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmada 1 puanı son bölümde kurtardı. Demba Ba’nın golüne Yatabare ile cevap veren kırmızı-beyazlılar, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor zirveyi bırakmadı

Sivasspor zirveyi bırakmadı

Süper Lig’in 21. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Sivasspor-Başakşehir mücadelesi 1-1 berabere bitti. Misafir takım Demba Ba ile öne geçerken, ev sahibi Sivas beraberliği Yatabare ile kurtardı. 24. dakikada Uğur Çifçi’nin altıpas önüne gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, müsait durumda istediği kafa vuruşunu yapamayınca top auta gitti. 30’da ani gelişen Başakşehir atağında orta sahadan kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Caiçara’nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda top auta çıktı. 33’de Elia’nın soldan ceza alanına ortasında Demba Ba’nın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti. 60’da Mert Hakan’ın ceza sahası dışından yerden çektiği şut direkten döndü. 66. dakikada Visca’nın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan sekip Demba Ba’nın önünde kaldı. Senegalli golcünün vuruşu ise ağlarla buluştu: 0-1. 80’de Fatih Aksoy’un sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi bir kafa vuran Yatabare’nin şutu köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

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