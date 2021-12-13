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Sivasspor'dan 'Bedirhan Karakaya' koreografisi

Sivassporlu futbolseverler, 10 aylıkken şehit olan ‘Bedirhan Bebek’ temalı müthiş bir koreografi hazırladı.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Sivasspordan Bedirhan Karakaya koreografisi
Sivassporlu taraftarlar unutulmaz bir koreografi çalışmasına imza attı.

Koreografide şehit bebek Bedirhan Mustafa yer aldı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Sivasspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda müthiş bir atmosfer ortaya koydu.

Günlerdir süren koreografi hazırlığı, maç öncesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Yiğidolar sahaya çıkarken, stadyumda fon müziği çaldı, tribünlerden ise müthiş bir koreografi yükseldi.

Yapılan dev koreografide Hakkari’de 31 Temmuz 2018’de PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 10 aylık bebek Bedirhan Mustafa bulunuyordu.

Koreografinin devamında ise 4 Eylül Stadyumunda kenetlenmiş taraftarlar belirdi.
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