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Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılıklı ataklarla geçen maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasta puanlar paylaşıldı
Sivasspor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Konuk ekip, 22. dakikada Maxim'in kaydettiği mükemmel frikik golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım Sivasspor ise 64. dakikada Max Gradel'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve iki takım da Süper Lig'in yeni sezonuna 1'er puan alarak başladı.

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