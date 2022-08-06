Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Konuk ekip, 22. dakikada Maxim'in kaydettiği mükemmel frikik golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım Sivasspor ise 64. dakikada Max Gradel'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve iki takım da Süper Lig'in yeni sezonuna 1'er puan alarak başladı.
📌 Maç sonucu | #SVSvGFK
Demir Grup Sivasspor 1-1 Gaziantep FK
⚫️🔴 22' Maxim
🔴⚪️ 64' Gradel (P) pic.twitter.com/gABS0PClYu
📌 Maç sonucu | #SVSvGFK